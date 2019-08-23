Суд вернул Фонду гарантирования имущество ВТБ Банка

Подольский районный суд Киева вернул право собственности на имущество обанкротившегося ВТБ Банка Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили сотрудники СБУ, имущество ВТБ Банка по поддельным документам было выведено из собственности банка сразу после того, как Национальный банк признал его неплатежеспособным и ФГВФЛ начал ликвидацию.

"Фигуранты уголовного производства подделали договоры купли-продажи имущества, которое принадлежало банковскому учреждению. Они внесли изменения в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество на два нежилых объекта недвижимости в Харькове и 23 жилых помещения в столице общей стоимостью более 100 млн грн", - говорится в сообщении.

В результате, "черный нотариус" перерегистрировал недвижимость на подконтрольное фигурантам юрлицо. В СБУ отмечают, что установили личности работников банка, предоставивших информацию о наиболее ликвидных активах.

Сейчас все объекты недвижимости по этому делу арестованы. Право собственности фактически вернули ФГВФЛ.

Двум фигурантам дела, в том числе нотариусу, объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины: ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст . 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие не завершено.