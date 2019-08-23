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Суд вернул Фонду гарантирования имущество ВТБ Банка

Суд вернул Фонду гарантирования имущество ВТБ Банка
23.08.2019, 14:20

Имущество ВТБ Банка на сумму более 100 млн грн было незаконно выведено из собственности банка после признания его неплатежеспособности

Подольский районный суд Киева вернул право собственности на имущество обанкротившегося ВТБ Банка Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили сотрудники СБУ, имущество ВТБ Банка по поддельным документам было выведено из собственности банка сразу после того, как Национальный банк признал его неплатежеспособным и ФГВФЛ начал ликвидацию.

"Фигуранты уголовного производства подделали договоры купли-продажи имущества, которое принадлежало банковскому учреждению. Они внесли изменения в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество на два нежилых объекта недвижимости в Харькове и 23 жилых помещения в столице общей стоимостью более 100 млн грн", - говорится в сообщении.

В результате, "черный нотариус" перерегистрировал недвижимость на подконтрольное фигурантам юрлицо. В СБУ отмечают, что установили личности работников банка, предоставивших информацию о наиболее ликвидных активах.

Сейчас все объекты недвижимости по этому делу арестованы. Право собственности фактически вернули ФГВФЛ.

Двум фигурантам дела, в том числе нотариусу, объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины: ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст . 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие не завершено.

ВТБ Банк стал первым банком, принадлежащим финучреждению с российским государственным капиталом, выведенным с украинского рынка. НБУ признал украинскую "дочку" банка банкротом 27 ноября 2018 года. На следующий день Фонд гарантирования вкладов ввел в нем временную администрацию. 18 декабря Нацбанк отозвал у ВТБ Банка банковскую лицензию. На следующий день Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации финучреждения.

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