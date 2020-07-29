Суды с Коломойским и другими олигархами: НБУ меняет главного юриста

Директор юридического департамента Национального банка Олег Заморский 28 июля ушел в отставку. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе НБУ.

“Заморский завершил работу в Нацбанке по собственному желанию. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение вакансии”, - говорится в ответе пресс-службы на запрос LIGA.net.

По информации высокопоставленного собеседника LIGA.net в НБУ, Заморский написал заявление об отставке по инициативе нового руководства (16 июля Нацбанк возглавил Кирилл Шевченко).

На вопрос, останется ли работать заместитель Заморского Виктор Григорчук, который был главным представителем Нацбанка в судебных процессах по банкам-банкротам, в том числе, ПриватБанку, собеседник отметил, что “пока сложно что-то сказать”.

22 июля Совет НБУ уволил с поста замглавы Нацбанка Олега Чурия, назначив на его место экс-замминистра финансов Юрия Гелетия, чью кандидатуру предложил новый глава Кирилл Шевченко. Чурий курировал в Нацбанке валютный блок.

Кирилл Шевченко был назначен главой НБУ 16 июля - через две недели после того, как прежний руководитель Нацбанка Яков Смолий подал в отставку из-за "систематического политического давления".

Сергей Шевчук

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