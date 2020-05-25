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Суркисы vs ПриватБанк. Кабмин подал апелляцию на решение суда о $250 млн

Суркисы vs ПриватБанк. Кабмин подал апелляцию на решение суда о $250 млн
25.05.2020, 11:41

Суд рассмотрит апелляцию Кабмина. Решение о выплате ПриватБанком $250 млн семье Суркисов не приостановлено

Киевский апелляционный суд 18 мая открыл производство по апелляционной жалобе Кабинета министров на решение Печерского райсуда Киева о взыскании с ПриватБанка в пользу семьи Суркисов $250 млн. Об этом пишет Finbalance.

При этом суд отказался удовлетворить ходатайство Министерства юстиции, которое действует от имени Кабмина, о приостановлении действия постановления Печерского райсуда Киева от 09.02.2017 года.

Подробнее о деле и роли Минюста в нем читайте в материале: Суркисы обыграли ПриватБанк на 7 млрд. Но денег пока не получат. Почти детектив

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Анна Андреева
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