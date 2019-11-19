У Ложкина прокомментировали обвинения главе Укрэксимбанка

Арест председателя правления Укрэксимбанка Александра Гриценко - часть старой политической истории. Об этом сообщила пресс-секретарь Бориса Ложкина Мария Попова в комментарии LIGA.net.

"Мы считаем, что этот арест - часть старой политической истории, которая звучала в исполнении прокурора Кулика в марте этого года. Очередное совпадение медийных событий, в которых удобно упомянуть имя пятого президента страны и бывшей главы НБУ для решения политических задач (что собственно сейчас и происходит в медийном пространстве)", - сказала Попова.

В пресс-службе назвали "революционным" подход Генеральной прокуратуры (ГПУ) в понимании работы банков и залогов, поскольку "банкира обвиняют в том, что он "не препятствовал" возвращению кредита государственному банку".

По версии прокурора Константина Кулика, который ведет расследование, Курченко купил Украинский медиахолдинг (UMH) у Бориса Ложкина за " грязные деньги " . Сумма сделки составила $506 млн. Часть из нее - $160 млн Курченко получил в виде кредита в Укрэксиме. Залогом выступили депозитные счета Курченко, корпоративные права на долю в некоторых компаниях из покупаемого медиахолдинга, гособлигации.

Бориса Ложкина 16 ноября Служба безопасности Украины задержала Гриценко, после чего его поместили в СИЗО. 18 ноября, ему выдвинули обвинения в том, что он по заказу беглого бизнесмена Сергея Курченко и экс-министра времен Януковича Сергея Арбузова помогал легализовать $100 млн.

Служба безопасности Украины задержала Гриценко, после чего его поместили в СИЗО. 18 ноября, ему выдвинули обвинения в том, что он по заказу беглого бизнесмена Сергея Курченко и экс-министра времен Януковича Сергея Арбузова помогал легализовать $100 млн. В этот же день Гриценко выпустили под залог в 2,988 млн грн. Прокуроры требовали его арестовать на 55 дней с возможностью внести залог в размере 100 млн грн.

Подробнее о перспективах дела читайте в материале: Безумное дело главы Укрэксимбанка или "Мега сговор” Курченко, Ложкина, Порошенко ради UMH