У Ложкина прокомментировали обвинения главе Укрэксимбанка

Арест председателя правления Укрэксимбанка Александра Гриценко - часть старой политической истории. Об этом сообщила пресс-секретарь Бориса Ложкина Мария Попова в комментарии LIGA.net.
"Мы считаем, что этот арест - часть старой политической истории, которая звучала в исполнении прокурора Кулика в марте этого года. Очередное совпадение медийных событий, в которых удобно упомянуть имя пятого президента страны и бывшей главы НБУ для решения политических задач (что собственно сейчас и происходит в медийном пространстве)", - сказала Попова.
В пресс-службе назвали "революционным" подход Генеральной прокуратуры (ГПУ) в понимании работы банков и залогов, поскольку "банкира обвиняют в том, что он "не препятствовал" возвращению кредита государственному банку".
Подробнее о перспективах дела читайте в материале: Безумное дело главы Укрэксимбанка или "Мега сговор” Курченко, Ложкина, Порошенко ради UMH