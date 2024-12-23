У председателя правления ПриватБанка новый заместитель. Кто она
Наблюдательный совет ПриватБанка по результатам открытого конкурсного отбора принял решение назначить Наталию Савчук заместителем председателя правления по операционным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.
Савчук приступит к работе с 13 января 2025 года.
На новой должности Савчук будет развивать операционные возможности банка для повышения уровня обслуживания клиентов, а также сосредоточится на достижении операционного совершенства и поддержке развития бизнеса, говорится в сообщении.
Савчук имеет более 20 лет профессионального опыта в банковском секторе. Большую часть карьеры работала в Ukrsibbank, куда пришла в 2006 году. Возглавляла розничный бизнес в Южном и Днепровском регионе банка. В 2018-2022 годах была директором по развитию диджитал и дистанционных каналов обслуживания клиентов. В 2022 стала заместителем председателя правления Ukrsibbank – главным операционным директором. Савчук также работала в Raiffeisen Bank Aval.
Наталья Савчук окончила Тернопольскую Академию Народного Хозяйства, Институт Банковского дела по специальности "Финансы и кредит".
"Профессиональный опыт и компетенции Натальи Савчук будут способствовать дальнейшему развитию банка и совершенствованию его операционной деятельности", — уверены в набсовете ПриватБанка.
- 9 октября 2024 года ПриватБанк избрал нового председателя правления: он был одним из топ-банкиров Швеции. Предыдущий глава правления Бьош возглавил ПриватБанк 10 июня 2021 года. В июне 2024-го банк сообщил, что Бьош уйдет с должности, и наблюдательный совет уже начал процесс отбора нового председателя правления. Герхард Бьош покинул пост 1 ноября.