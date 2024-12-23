У председателя правления ПриватБанка новый заместитель. Кто она

Новая замглавы ПриватБанка Наталия Савчук (Фото: Nataliia Savchuk/Facebook)

Наблюдательный совет ПриватБанка по результатам открытого конкурсного отбора принял решение назначить Наталию Савчук заместителем председателя правления по операционным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Савчук приступит к работе с 13 января 2025 года.

На новой должности Савчук будет развивать операционные возможности банка для повышения уровня обслуживания клиентов, а также сосредоточится на достижении операционного совершенства и поддержке развития бизнеса, говорится в сообщении.

Савчук имеет более 20 лет профессионального опыта в банковском секторе. Большую часть карьеры работала в Ukrsibbank, куда пришла в 2006 году. Возглавляла розничный бизнес в Южном и Днепровском регионе банка. В 2018-2022 годах была директором по развитию диджитал и дистанционных каналов обслуживания клиентов. В 2022 стала заместителем председателя правления Ukrsibbank – главным операционным директором. Савчук также работала в Raiffeisen Bank Aval.

Наталья Савчук окончила Тернопольскую Академию Народного Хозяйства, Институт Банковского дела по специальности "Финансы и кредит".

"Профессиональный опыт и компетенции Натальи Савчук будут способствовать дальнейшему развитию банка и совершенствованию его операционной деятельности", — уверены в набсовете ПриватБанка.