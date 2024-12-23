Голова правління ПриватБанку отримав нову заступницю. Хто вона

Нова заступниця гролови ПриватБанку Наталія Савчук (Фото: Nataliia Savchuk/Facebook)

Наглядова рада ПриватБанку за результатами відкритого конкурсного відбору ухвалила рішення призначити Наталію Савчук заступницею голови правління з операційних питань. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

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Савчук розпочне роботу з 13 січня 2025 року.

На новій посаді Савчук розвиватиме операційні спроможності банку для підвищення рівня обслуговування клієнтів, а також зосередиться на досягненні операційної досконалості та підтримці розвитку бізнесу, йдеться у повідомленні.

Савчук має понад 20 років професійного досвіду у банківському секторі. Більшу частину кар'єри працювала в Ukrsibbank, куди прийшла у 2006 році. Очолювала роздрібний бізнес у Південному та Дніпровському регіоні банку. У 2018-2022 роках була директоркою з розвитку діджитал та дистанційних каналів обслуговування клієнтів. У 2022 році стала заступницею голови правління Ukrsibbank – головним операційним директором. Савчук також працювала у Raiffeisen Bank Aval.

Наталія Савчук закінчила Тернопільську Академію Народного Господарства, Інститут Банківської справи за спеціальністю "Фінанси та кредит".

"Професійний досвід та компетенції Наталії Савчук сприятимуть подальшому розвитку банку та вдосконаленню його операційної діяльності", – упевнені в наглядовій раді ПриватБанку.