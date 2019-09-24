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У судей, принявших решение по Привату, нашли скрытую недвижимость

У судей, принявших решение по Привату, нашли скрытую недвижимость
24.09.2019, 10:40

Двое из трех судей, признавших национализацию ПриватБанка незаконной, солгали в декларациях

Двое из трех судей, которые признали национализацию Приватбанка незаконной, солгали в декларациях, не указав в них дома и квартиру, которыми регулярно пользуются, говорится в сюжете программы Наші Гроші с Денисом Бигусом.

Речь идет о судьях Окружного административного суда Киева Игоре Качуре и исполняющем обязанности председателя суда Владимире Келеберда.

В сюжете говорится, что Качур каждое утро выезжает на работу из загородного дома в селе Иванковичи, пользование которым он не указал в своей декларации. Земля, на которой расположен дом с искусственным прудом, будкой охраны, собственной часовней и гостевым домиком, принадлежит отцу судьи Анатолию Качуру.

Кроме этого, в собственности семьи Качура не менее восьми квартир в Печерском районе столицы, четыре из которых он купил во время судейства Окружном административном суде Киева (ОАСК). Среди них - три квартиры в жилом комплексе Бульвар Фонтанов, цены на которые стартуют от 3,5 млн грн.

На них, по словам Качура-старшего, заработал тоже он - якобы благодаря "лоббизму законопроектов" во времена работы в Верховной Раде и Кабинете министров.

Другой судья из тройки по делу о Приватбанка - Владимир Келеберда - не указал в декларации загородный дом в поселке Летки. Дом, согласно сюжету, находится в собственности его бывшей жены Елены Келеберды. Несмотря на развод, пара, по словам консьержей, продолжает совместно жить в киевской квартире. Также журналисты зафиксировали, как Келеберда в домашней одежде ходит возле дома своей бывшей жены. По словам судьи, приезжает он туда к своим детям.

В 2013-2015-х годах участки здесь получила экс-супруга судьи и его мать Мария Келеберда. Несмотря на развод, в июле 2019-го года, рядом с участками Елены Келеберды получил участок и брат судьи Сергей Келеберда.

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