У Зеленского не видят возможности вернуть ПриватБанк Коломойскому

В случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах ПриватБанк не будет возвращен экс-собственникам, бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, считает экс-министр финансов Украины и член команды кандидата Александр Данилюк. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

"Сейчас дела идут в судах. Я проходил через весь этот процесс. Я помню, что происходило. Даже если будет решение суда, я не вижу, как можно вернуть банк предыдущим владельцам. Просто не существует юридического механизма", - отметил он.

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Данилюк добавил, что это "не сработает".

По его мнению, роль Коломойского и всех олигархов в Украине уменьшается, а их доля в экономике становится все меньше.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. До этого им владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В начале 2018 года международная компания Kroll провела независимый аудит ПриватБанка и выявила, что в течение десяти лет до национализации, банк был объектом масштабных мошеннических действий, которые нанесли ему $5,5 млрд убытков. Коломойский называет эти обвинения "фейком". Он также заявляет о готовности вернуть выведенные деньги ПриватБанку, если факт вывода будет доказан в суде.

Коломойский пытается отменить национализацию банка. В конце февраля 2019-го он подал десятки судебных исков.

Окружной суд Киева закончил рассмотрение по существу иска Коломойского к НБУ, Кабмину и другим ведомствам в деле о национализации ПриватБанка и переходит к судебным дебатам в закрытом режиме. Следующее заседание состоится 18 апреля.