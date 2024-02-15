Украина отказалась исключить Raiffeisen из списка спонсоров войны – Reuters

Один из крупнейших банков Австрии продолжает работать в России и до сих пор не предоставил Украине четкого плана вывода бизнеса из страны-агрессора

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Украина отказалась исключить австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International из перечня международных спонсоров войны. Об этом со ссылкой на письмо, отправленное в адрес Raiffeisen украинским правительством, пишет Reuters.

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В нем украинские чиновники поставили под сомнение, что один из крупнейших банков Австрии делает шаги, чтобы покинуть Россию. В частности, "график продажи отсутствует... остается неясным, когда может начать действовать сценарий выделения (российского бизнеса Raiffeisen. – Ред.)".

Представитель Raiffeisen заявил Reuters, что банк не может назвать сроки выхода из России, поскольку это зависит от одобрения регулирующих органов ЕС и Австрии.

При этом 14 февраля компания Raiffeisen заявила, что ведет переговоры о продаже своей белорусской дочерней компании покупателю из Объединенных Арабских Эмиратов.

Украинские чиновники также выразили обеспокоенность по поводу программ Raiffeisen по облегчению кредитования российских солдат. Банк утверждает, что такая поддержка является обязательной по закону в России.

В декабре 2023 года австрийским политикам удалось добиться приостановления пребывания банка в черном списке. Изменение статуса Raiffeisen Bank произошло одновременно со снятием Австрией возражений по поводу окончательного принятия 12-го пакета санкций.

В заключение письма говорилось, что "приостановленный" статус банка останется в силе, но Украина может удалить банк из черного списка, если получит "положительные новости".

Raiffeisen - единственная австрийская компания в списке международных спонсоров войны, составленным Национальным агентством по предотвращению коррупции Украины. Некоторые компании, в частности венгерский OTP Bank, были из списка исключены.