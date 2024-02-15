Україна відмовилася виключити Raiffeisen зі списку спонсорів війни – Reuters

Один із найбільших банків Австрії продовжує працювати в Росії й досі не надав Україні чіткого плану виведення бізнесу з країни-агресорки

Фото: EPA

Україна відмовилася виключити австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International із переліку міжнародних спонсорів війни. Про це з посиланням на лист, надісланий на адресу Raiffeisen українським урядом, пише Reuters.

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У ньому українські чиновники поставили під сумнів, що один із найбільших банків Австрії робить кроки, щоб вивести бізнес з Росії. Зокрема, "графіку продажу немає... залишається незрозумілим, коли може почати діяти сценарій виведення (російського бізнесу Raiffeisen. – Ред.)".

Представник Raiffeisen заявив Reuters, що банк не може назвати терміни виходу з Росії, оскільки це залежить від схвалення регуляційних органів ЄС та Австрії.

Водночас 14 лютого компанія Raiffeisen заявила, що веде переговори щодо продажу своєї білоруської дочірньої компанії покупцю з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Українські чиновники також висловили занепокоєння щодо програм Raiffeisen для полегшення кредитування російських солдатів. Банк стверджує, що така підтримка є обов'язковою, згідно із законом у Росії.

У грудні 2023 року австрійським політикам вдалося домогтися припинення перебування банку в чорному списку. Зміна статусу Raiffeisen Bank відбулася одночасно зі зняттям Австрією заперечень щодо остаточного ухвалення 12-го пакету санкцій.

На закінчення листа повідомлялося, що "зупинений" статус банку залишиться чинним, але Україна може видалити банк із чорного списку, якщо отримає "позитивні новини".

Raiffeisen – єдина австрійська компанія у списку міжнародних спонсорів війни, складеному Національним агентством із запобігання корупції України. Деякі компанії, зокрема угорський OTP Bank, були зі списку виключені.