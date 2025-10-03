Украина вернула из США $44 млн со счетов Проминвестбанка

Отделение Проминвестбанка в Киеве (Фото: Nick Shevchenko/Google Maps)

Украина в августе 2025 года вернула из США 1,84 млрд гривен в эквиваленте, которые хранились на корреспондентских счетах Проминвестбанка. Об этом сообщил в пятницу Фонд гарантирования вкладов.

"Фонд доказал принадлежность средств на корреспондентских счетах Проминвестбанка государству Украина, высвободил средства из-под санкционного блокирования и вернул в банк около $44 миллионов. Впоследствии фонд, в соответствии с решением СНБО, перечислил эти средства в госбюджет Украины", – говорится в сообщении.

Эти деньги были размещены в Bank of New York Mellon.

В 2022 году после начала полномасштабной российской агрессии Национальный банк отозвал лицензию и отправил на ликвидацию Проминвестбанк, который в то время принадлежал российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Во время ликвидационной процедуры Фонд гарантирования вкладов установил, что на американском счете Проминвестбанка находится значительная сумма денег, но вернуть их в Украину не удалось.

Сначала они были заблокированы американской стороной из-за санкций против банка как "дочки" ВЭБ.РФ, а в ноябре 2022 года на них неожиданно начали претендовать несколько американских граждан, пострадавших от действий движения Талибан в Афганистане в 2016 году.

В ходе судебного процесса в американском суде были установлены связи Талибана с РФ, из-за чего эти люди начали требовать возмещения причиненного им ущерба за счет имущества РФ, в частности, претендуя на заблокированные деньги ПИБ на корреспондентских счетах в Bank of New York Mellon.

На момент их обращения в Окружной суд города Нью-Йорка банк уже принадлежал государству Украина, поэтому Фонду гарантирования вкладов удалось доказать, что истцы не могут претендовать на его деньги.