Украина вернула из США $44 млн со счетов Проминвестбанка
Украина в августе 2025 года вернула из США 1,84 млрд гривен в эквиваленте, которые хранились на корреспондентских счетах Проминвестбанка. Об этом сообщил в пятницу Фонд гарантирования вкладов.
"Фонд доказал принадлежность средств на корреспондентских счетах Проминвестбанка государству Украина, высвободил средства из-под санкционного блокирования и вернул в банк около $44 миллионов. Впоследствии фонд, в соответствии с решением СНБО, перечислил эти средства в госбюджет Украины", – говорится в сообщении.
Эти деньги были размещены в Bank of New York Mellon.
В 2022 году после начала полномасштабной российской агрессии Национальный банк отозвал лицензию и отправил на ликвидацию Проминвестбанк, который в то время принадлежал российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Во время ликвидационной процедуры Фонд гарантирования вкладов установил, что на американском счете Проминвестбанка находится значительная сумма денег, но вернуть их в Украину не удалось.
Сначала они были заблокированы американской стороной из-за санкций против банка как "дочки" ВЭБ.РФ, а в ноябре 2022 года на них неожиданно начали претендовать несколько американских граждан, пострадавших от действий движения Талибан в Афганистане в 2016 году.
В ходе судебного процесса в американском суде были установлены связи Талибана с РФ, из-за чего эти люди начали требовать возмещения причиненного им ущерба за счет имущества РФ, в частности, претендуя на заблокированные деньги ПИБ на корреспондентских счетах в Bank of New York Mellon.
На момент их обращения в Окружной суд города Нью-Йорка банк уже принадлежал государству Украина, поэтому Фонду гарантирования вкладов удалось доказать, что истцы не могут претендовать на его деньги.
- 25 февраля 2022 года НБУ отозвал лицензию и решил ликвидировать украинские "дочки" российских Сбербанка и ВЭБа. По данным НБУ, вывод с рынка банков РФ избавило Украину от 46 млрд грн неработающих кредитов.
- 10 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. 11 мая СНБО решил национализировать оба банка.
