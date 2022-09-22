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Украинские банки улучшили финансовые результаты: растут прибыль и доходы

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 11:40
Украинские банки улучшили финансовые результаты: растут прибыль и доходы - Фото
Фото: depositphotos.com

Платежеспособные банки получили 8,4 млрд грн чистой прибыли за январь-август 2022 года, что на 5,1 млрд грн больше результата января-июля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. 

По сравнению с восемью месяцами прошлого года чистая прибыль украинских банков сократилась в 5,4 раза (с 45,6 млрд грн), уточняют в НБУ. В период с марта по июнь 2022 года банковская система фиксировала чистый убыток. 

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Доходы банков выросли на 32% по сравнению с результатом января–августа 2021 года и составили 227,5 млрд грн. За месяц доходы выросли на 33,4 млрд грн. 

Расходы банков увеличились на 72% – до 219 млрд грн, в том числе отчисления в резервы выросли в 12,4 раза – до 89,4 млрд грн. 

По состоянию на 1 сентября в Украине работало 67 банков. 

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Роман Бриль
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