Украинские банки за год потеряли 5 млрд грн чистой прибыли

Чистая прибыль платежеспособных банков составила 10,9 млрд грн по итогам первого квартала 2021 года, что на 5,1 млрд грн меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Доход банков в январе-марте зафиксирован на уровне 55,4 млрд грн (65,3 млрд в первом квартале 2020 года), расходы – 44,5 млрд грн (49,2 млрд грн в январе-марте 2020 года).

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Из 73 действующих в Украине банков чистую прибыль по итогу первого квартала получили 63 банка. Семь банков показали чистый убыток.

Лидером по объему полученной чистой прибыли за отчетный период стал ПриватБанк – 2,3 млрд грн.

В топ-5 банков по чистой прибыли в первом квартале также вошли Райффайзен Банк (1 млрд грн), ПУМБ (1 млрд грн), ОТП Банк (978 млн грн) и Альфа-Банк (867 млн грн).

Чистая прибыль действующий в Украине банков по итогу 2020 года составила 39,7 млрд грн.

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Роман Брыль

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