UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские банки за год потеряли 5 млрд грн чистой прибыли

11.05.2021, 12:59
Украинские банки за год потеряли 5 млрд грн чистой прибыли - Фото
Фото: depositphotos.com

Чистая прибыль платежеспособных банков составила 10,9 млрд грн по итогам первого квартала 2021 года, что на 5,1 млрд грн меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Доход банков в январе-марте зафиксирован на уровне 55,4 млрд грн (65,3 млрд в первом квартале 2020 года), расходы – 44,5 млрд грн (49,2 млрд грн в январе-марте 2020 года).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Из 73 действующих в Украине банков чистую прибыль по итогу первого квартала получили 63 банка. Семь банков показали чистый убыток.

Лидером по объему полученной чистой прибыли за отчетный период стал ПриватБанк – 2,3 млрд грн.

В топ-5 банков по чистой прибыли в первом квартале также вошли Райффайзен Банк (1 млрд грн), ПУМБ (1 млрд грн), ОТП Банк (978 млн грн) и Альфа-Банк (867 млн грн).

Чистая прибыль действующий в Украине банков по итогу 2020 года составила 39,7 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
доход чистая прибыль банков
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 