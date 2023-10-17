Украинцы положили на депозиты в сентябре 23 млрд грн. Данные НБУ
17.10.2023, 12:00
Фото: пресс-служба НБУ
В сентябре месяце, по данным НБУ, депозитный портфель в целом по банковской системе увеличился на 22,9 млрд. грн. (2,3%) и составил 999,4 млрд. грн.
Гривневых депозитов стало больше на 16,2 млрд грн (2,5%). В целом гривневый портфель составляет 663,7 млрд грн.
Валютный депозитный портфель вырос на $185 млн (2%) до $9,2 млрд.
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Доходность банковских сбережений не изменилась. Для гривни средняя ставка составляет 14,3% годовых. Для валютных депозитов средняя ставка составляет 1,2% годовых.
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