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Украинцы положили на депозиты в сентябре 23 млрд грн. Данные НБУ

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 12:00
Украинцы положили на депозиты в сентябре 23 млрд грн. Данные НБУ - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

В сентябре месяце, по данным НБУ, депозитный портфель в целом по банковской системе увеличился на 22,9 млрд. грн. (2,3%) и составил 999,4 млрд. грн.

Гривневых депозитов стало больше на 16,2 млрд грн (2,5%). В целом гривневый портфель составляет 663,7 млрд грн.

Валютный депозитный портфель вырос на $185 млн (2%) до $9,2 млрд.

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Доходность банковских сбережений не изменилась. Для гривни средняя ставка составляет 14,3% годовых. Для валютных депозитов средняя ставка составляет 1,2% годовых.


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