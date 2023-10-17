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Українці поклали на депозити у вересні 23 млрд грн. Дані НБУ

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 12:00
Українці поклали на депозити у вересні 23 млрд грн. Дані НБУ - Фото
Фото: прес-служба НБУ

У вересні місяці, за даними НБУ, депозитний портфель в цілому по банківській системі збільшився на 22,9 млрд грн (2,3%) і склав 999,4 млрд грн.

Гривнєвих депозитів стало більше на 16,2 млрд грн (2,5%). Загалом гривнєвий портфель складає 663,7 млрд грн.

Валютний депозитний портфель виріс на $185 млн (2%) до $9,2 млрд.

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Доходність банківських заощаджень не змінилась. Для гривні середня ставка складає 14,3% річних. Для валютних депозитів середня ставка – 1,2% річних.

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