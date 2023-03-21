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Украинцы в феврале положили в банки 14 млрд грн. Данные НБУ

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 13:20
Украинцы в феврале положили в банки 14 млрд грн. Данные НБУ - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

В прошлом месяце депозитный портфель в банковской системе, по данным НБУ, вырос на 1,5% (14 млрд грн) и составляет 937,1 млрд грн. Гривневый портфель увеличился на 8 млрд и составил 588,6 млрд грн. Валютный депозитный портфель вырос на $167 млн и составляет $9,5 млрд.

Процентные ставки в последнее время растут только для гривневых сбережений. И в прошлом месяце средняя ставка для депозитов в национальной валюте повысилась на 0,2 п.п. и составляет 12,4% годовых. Валютные депозиты не изменились и по-прежнему предлагают 0,6% годовых.


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