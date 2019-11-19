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Укрэксимбанк объявил конкурс на пост главы правления

Укрэксимбанк объявил конкурс на пост главы правления
19.11.2019, 10:55

Решение принято наблюдательным советом Укрэксимбанка

Наблюдательный совет Государственного экспортно-импортного банка Украины 15 ноября решил объявить конкурс на должность председателя правления.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, прием документов начался 18 ноября и продлится до 2 декабря.

Действующий глава банка Александр Гриценко находится под следствием и подозревается в содействии легализации $100 млн через госбанк людьми беглого президента Виктора Януковича.

Согласно объявлению, претендент на должность председателя правления должен соответствовать определенным требованиям. В частности, иметь высшее образование;  опыт работы в банковском или финансовом секторе не менее пяти лет, в том числе на руководящих должностях - не менее трех лет; иметь безупречную деловую репутацию; отсутствие неснятой или непогашенной в установленном законом порядке судимости и прочее.

Конкурс будет проходить в несколько этапов: после предварительного отбора полученных документов с 10 участниками проведут собеседование, по результатам которого набсовету банку будут рекомендованы три претендента. 

Подробнее об условиях конкурса здесь >>>

  • Служба безопасности Украины задержала Гриценко 16 ноября, после чего его поместили в СИЗО. 18 ноября, ему выдвинули обвинения в том, что он по заказу беглого бизнесмена Сергея Курченко и экс-министра времен Януковича Сергея Арбузова помогал легализовать $100 млн. При этом общая сумма предполагаемой легализации составляет $506 млн. 
  • В этот же день Гриценко выпустили под залог в 2,988 млн грн. Прокуроры требовали его арестовать на 55 дней с возможностью внести залог в размере 100 млн грн.
  • В Укрэксимбанке заверили, что задержание Гриценко не повлияет на работу банка.
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Укрэксимбанк Александр Гриценко
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