Укрэксимбанк объявил конкурс на пост главы правления

Наблюдательный совет Государственного экспортно-импортного банка Украины 15 ноября решил объявить конкурс на должность председателя правления.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, прием документов начался 18 ноября и продлится до 2 декабря.

Действующий глава банка Александр Гриценко находится под следствием и подозревается в содействии легализации $100 млн через госбанк людьми беглого президента Виктора Януковича.



Согласно объявлению, претендент на должность председателя правления должен соответствовать определенным требованиям. В частности, иметь высшее образование; опыт работы в банковском или финансовом секторе не менее пяти лет, в том числе на руководящих должностях - не менее трех лет; иметь безупречную деловую репутацию; отсутствие неснятой или непогашенной в установленном законом порядке судимости и прочее.

Конкурс будет проходить в несколько этапов: после предварительного отбора полученных документов с 10 участниками проведут собеседование, по результатам которого набсовету банку будут рекомендованы три претендента.

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