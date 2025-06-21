Укрэксимбанк прекращает переводы через самые популярные платежные системы

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Государственный Укрэксимбанк с 23 июня 2025 года прекращает обслуживание мгновенных денежных переводов через международные системы Western Union и MoneyGram. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сообщаем, что с 23.06.2025 года АО "Укрэксимбанк" прекращает предоставление услуг мгновенных денежных переводов по системам Western Union и MoneyGram", – говорится в сообщении.

Причины такого решения в банке не уточняются.

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Согласно данным Нацбанка по состоянию на 1 июля 2024 года Укрэксимбанк занимал третье место по общим активам (287,18 млрд грн) среди 62 банков страны. Чистая прибыль финучреждения за 2023 год составила 3,25 млрд грн.

В Украине действуют 35 платежных систем. Однако наиболее популярными для перевода денежных средств являются всего пять. Среди них на первом и втором месте Western Union и MoneyGram.