Укрексімбанк припиняє перекази через найпопулярніші платіжні системи
Державний Укрексімбанк з 23 червня 2025 року припиняє обслуговування миттєвих грошових переказів через міжнародні системи Western Union та MoneyGram. Про це повідомляє пресслужба банку.
"Повідомляємо, що з 23.06.2025 АТ "Укрексімбанк" припиняє надання послуг миттєвих грошових переказів по системам Western Union та MoneyGram", – йдеться в повідомленні.
Причини такого рішення в банку не уточнюють.
Згідно з даними Нацбанку станом на 1 липня 2024 року Укрексімбанк посідав третє місце за загальними активами (287,18 млрд грн) серед 62 банків країни. Чистий прибуток фінустанови за 2023 рік становив 3,25 млрд грн.
В Україні діють 35 платіжних систем. Однак найпопулярнішими для переказу коштів є лише п’ять. Серед них на першому і другому місці Western Union та MoneyGram.
- 3 травня 2024 року наглядова рада державного Укрексімбанку визначила Віктора Пономаренка переможцем конкурсу на посаду голови правління банку. У вересні 2024 року стало відомо, що банк закриває свої філії у Лондоні (Велика Британія) та Нью-Йорку (США).