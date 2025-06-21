Укрексімбанк припиняє перекази через найпопулярніші платіжні системи

Укрексімбанк припиняє надання послуг миттєвих грошових переказів через Western Union та MoneyGram

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Державний Укрексімбанк з 23 червня 2025 року припиняє обслуговування миттєвих грошових переказів через міжнародні системи Western Union та MoneyGram. Про це повідомляє пресслужба банку.

"Повідомляємо, що з 23.06.2025 АТ "Укрексімбанк" припиняє надання послуг миттєвих грошових переказів по системам Western Union та MoneyGram", – йдеться в повідомленні.

Причини такого рішення в банку не уточнюють.

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Згідно з даними Нацбанку станом на 1 липня 2024 року Укрексімбанк посідав третє місце за загальними активами (287,18 млрд грн) серед 62 банків країни. Чистий прибуток фінустанови за 2023 рік становив 3,25 млрд грн.

В Україні діють 35 платіжних систем. Однак найпопулярнішими для переказу коштів є лише п’ять. Серед них на першому і другому місці Western Union та MoneyGram.