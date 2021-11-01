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Укрэксимбанк уточнил финрезультат: прибыль с начала года составила 1,75 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 10:04
Укрэксимбанк уточнил финрезультат: прибыль с начала года составила 1,75 млрд грн - Фото
Фото: пресс-служба Укрэксимбанка

Государственный Укрэксимбанк получил 1,75 млрд грн прибыли за январь-сентябрь 2021 года. Об этом сообщает finbalance со ссылкой на данные промежуточной финансовой отчетности банка.  

26 октября банк сообщил, что в сентябре 2021 года месячная операционная прибыль превысила 533 млн грн. Это рекордное значение за весь период его деятельности с 1992 года.

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По итогам первого полугодия 2021 года банк получил 1,12 млрд грн прибыли, по сравнению с убытком за аналогичный период прошлого года в 1,92 млрд грн. 

Улучшение финансовых показателей банка связано, в том числе, и со списанием неработающих кредитов (NPL). В первом квартале 2021 года Укрэксимбанк списал неработающих кредитов на 1,76 млрд грн, во втором – на 10,8 млрд грн, в третьем - на 586 млн грн. 

По итогам трех кварталов прошлого года убыток Укрэксимбанка составлял 2,25 млрд грн. Госбанк закончил 2020 год с 5,6 млрд грн убытком. За 2020 год банк списал NPL на 16,9 млрд грн. Также в 2020 году правительство докапитализировало Укрэксимбанк на 6,84 млрд грн за счет выпуска ОВГЗ.  

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Роман Брыль
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Укрэксимбанк прибыль банков неработающие кредиты
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