Укрэксимбанк уточнил финрезультат: прибыль с начала года составила 1,75 млрд грн

Государственный Укрэксимбанк получил 1,75 млрд грн прибыли за январь-сентябрь 2021 года. Об этом сообщает finbalance со ссылкой на данные промежуточной финансовой отчетности банка.

26 октября банк сообщил, что в сентябре 2021 года месячная операционная прибыль превысила 533 млн грн. Это рекордное значение за весь период его деятельности с 1992 года.