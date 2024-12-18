UniCredit, несмотря на протесты Германии, еще раз увеличил долю в Commerzbank
Итальянский банк UniCredit второй раз за последние месяцы увеличил свою долю в Commerzbank, доведя ее до 28%. На сайте UniCredit сказано, что сейчас он владеет 9,5% акций напрямую и 18,5% через финансовые инструменты, которые позволят ему дополнительно приобрести акции после регуляторного согласования.
Сейчас UniCredit может иметь прямую долю в Commerzbank только до 9,9% без разрешения европейских регуляторов, но банк запустил официальный процесс с просьбой разрешить концентрацию на уровне до 29,9%.
Учитывая, что UniCredit – это европейский банк с безупречным балансом, одобрение является сугубо формальным вопросом, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. Решение ожидается в течение 90 дней (ориентировочно к середине марта).
Это важно, потому что если доля превысит 30%, итальянский банк будет обязан сделать публичное предложение о поглощении всем остальным акционерам, указывает Spiegel.
Commerzbank "принял" объявление UniCredit, но отказался от дальнейших комментариев.
Немецкое правительство, являющееся акционером Commerzbank после финансового кризиса, выступает против этих планов. Канцлер Олаф Шольц назвал действия UniCredit недружественной атакой и враждебным поглощением. Немецкий министр финансов Йорг Кукис в ноябре выразил ожидание, что Орчел откажется от своих планов из-за "очень критической позиции" Германии.
Профсоюз Ver.di опасается, что в случае поглощения может произойти массовое сокращение среди 42 000 сотрудников Commerzbank. Он ссылается на опыт, когда UniCredit приобрел баварский банк HVB в 2005 году, что привело к значительному сокращению штата.
Руководитель UniCredit Андреа Орчел отвергает обвинения немецких властей в попытке враждебного поглощения Commerzbank. Он говорил, что соглашение с Commerzbank будет заключено только при условии поддержки всех сторон и соответствующих условий. Он добавил, что в противном случае банк может просто продать свою долю.
- UniCredit также намерена приобрести крупный банк на итальянском рынке, предложив $11 млрд за Banco BPM.