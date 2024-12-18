UniCredit, несмотря на протесты Германии, еще раз увеличил долю в Commerzbank

Фото: EPA

Итальянский банк UniCredit второй раз за последние месяцы увеличил свою долю в Commerzbank, доведя ее до 28%. На сайте UniCredit сказано, что сейчас он владеет 9,5% акций напрямую и 18,5% через финансовые инструменты, которые позволят ему дополнительно приобрести акции после регуляторного согласования.

Сейчас UniCredit может иметь прямую долю в Commerzbank только до 9,9% без разрешения европейских регуляторов, но банк запустил официальный процесс с просьбой разрешить концентрацию на уровне до 29,9%.

Учитывая, что UniCredit – это европейский банк с безупречным балансом, одобрение является сугубо формальным вопросом, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. Решение ожидается в течение 90 дней (ориентировочно к середине марта).

Это важно, потому что если доля превысит 30%, итальянский банк будет обязан сделать публичное предложение о поглощении всем остальным акционерам, указывает Spiegel.

Commerzbank "принял" объявление UniCredit, но отказался от дальнейших комментариев.

Commerzbank – третий по величине в Германии. Он имеет более 25 000 бизнес-клиентов, отвечает за значительную долю внешнеторговых платежей Германии и играет немаловажную роль в немецкой экономике. Его крупнейший акционер пока – государство с 12%.

Немецкое правительство, являющееся акционером Commerzbank после финансового кризиса, выступает против этих планов. Канцлер Олаф Шольц назвал действия UniCredit недружественной атакой и враждебным поглощением. Немецкий министр финансов Йорг Кукис в ноябре выразил ожидание, что Орчел откажется от своих планов из-за "очень критической позиции" Германии.

Профсоюз Ver.di опасается, что в случае поглощения может произойти массовое сокращение среди 42 000 сотрудников Commerzbank. Он ссылается на опыт, когда UniCredit приобрел баварский банк HVB в 2005 году, что привело к значительному сокращению штата.

Руководитель UniCredit Андреа Орчел отвергает обвинения немецких властей в попытке враждебного поглощения Commerzbank. Он говорил, что соглашение с Commerzbank будет заключено только при условии поддержки всех сторон и соответствующих условий. Он добавил, что в противном случае банк может просто продать свою долю.