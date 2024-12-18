UniCredit, попри протести Німеччини, ще раз збільшив частку в Commerzbank

Італійський банк запустив офіційний процес схвалення для збільшення прямої частки в Commerzbank до 29,9%

Фото: EPA

Італійський банк UniCredit вдруге за останні місяці збільшив свою частку в Commerzbank, довівши її до 28%. На сайті UniCredit сказано, що зараз він володіє 9,5% акцій напряму і 18,5% через фінансові інструменти, які дозволять йому додатково придбати акції після регуляторного погодження.

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Зараз UniCredit може мати пряму частку в Commerzbank лише до 9,9% без дозволу європейських регуляторів, але банк запустив офіційний процес з проханням дозволити концентрацію на рівні до 29,9%.

Зважаючи на те, що UniCredit – це європейський банк з бездоганним балансом, схвалення є суто формальним питанням, пише Financial Times з посиланням на поінформовані джерела. Рішення очікується протягом 90 днів (орієнтовно до середини березня).

Це важливо, бо якщо частка перевищить 30%, італійський банк буде зобов'язаний зробити публічну пропозицію про поглинання всім іншим акціонерам, вказує Spiegel.

Commerzbank "взяв до відома" оголошення UniCredit, але відмовився від подальших коментарів.

Commerzbank – третій за величиною в Німеччині. Він має понад 25 000 бізнес-клієнтів, відповідає за значну частку зовнішньоторгових платежів Німеччини й відіграє важливу роль в німецькій економіці. Його найбільшим акціонером поки що є держава з 12%.

Німецький уряд, який є акціонером Commerzbank після фінансової кризи, виступає проти цих планів. Канцлер Олаф Шольц назвав дії UniCredit недружньою атакою і ворожим поглинанням. Німецький міністр фінансів Йорг Кукіс у листопаді висловив очікування, що Орчел відмовиться від своїх планів через "дуже критичну позицію" Німеччини.

Профспілка Ver.di побоюється, що у разі поглинання може відбутися масове скорочення серед 42 000 працівників Commerzbank. Вона посилається на попередній досвід, коли UniCredit придбав баварський банк HVB у 2005 році, що призвело до значного скорочення штату.

Керівник UniCredit Андреа Орчел відкидає звинувачення німецької влади у спробі ворожого поглинання Commerzbank. Він казав, що угода з Commerzbank буде укладена лише за умови підтримки всіх сторін та наявності відповідних умов. Він додав, що в іншому разі банк може просто продати свою частку.