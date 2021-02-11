Абромавичус объяснил увольнение из набсовета Ощадбанка

Айварас Абромавичус покинул пост члена наблюдательного совета Ощадбанка по собственному желанию из-за возникшего конфликта интересов. Об этом он написал в Twitter.

"Мое заявление – по собственному желанию, связано с появлением конфликта интересов, ведь я, как частный инвестор, сделал инвестиции в ряд финтех компаний, которые планируют конкурировать с традиционными банками", – написал Абромавичус.

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Он добавил, что инвестиционная деятельность делает "…участие в наблюдательным совете государственного банка невозможным".

В качестве подтверждения своего добровольного ухода с поста Абромавичюс опубликовал фото своего заявления об увольнении по собственному желанию, датированное 1 февраля 2021 годом.

Кабмин принял решение ввести Абромавичуса в состав набсовета Ощадбанка по квоте президента Украины в ноябре 2020 года. Он заменил на этой должности Юрия Храмова.

Айварас Абромавичус в 2014-2016 годах возглавлял Министерство экономического развития Украины. В июле 2019 года вступил в должность главы наблюдательного совета госконцерна Укроборонпром по указу президента Владимира Зеленского. С 30 августа 2019 года по начало октября 2020 года Айварас Абромавичус занимал должность генерального директора Укроборонпрома.

Наблюдательный совет Ощадбанка состоит из девяти членов . Шесть членов являются независимыми, три члена – представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады

4 ноября 2020 года Кабинет министров Украины назначил Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета АО "Ощадбанк" как представителя государства от президента Украины.

10 февраля 2021 года Кабинет министров отозвал представителя государства от президента Украины в наблюдательном совете Ощадбанка Айвараса Абромавичюса.

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Роман Брыль

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