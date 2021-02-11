Абромавичус объяснил увольнение из набсовета Ощадбанка
Айварас Абромавичус покинул пост члена наблюдательного совета Ощадбанка по собственному желанию из-за возникшего конфликта интересов. Об этом он написал в Twitter.
"Мое заявление – по собственному желанию, связано с появлением конфликта интересов, ведь я, как частный инвестор, сделал инвестиции в ряд финтех компаний, которые планируют конкурировать с традиционными банками", – написал Абромавичус.
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Он добавил, что инвестиционная деятельность делает "…участие в наблюдательным совете государственного банка невозможным".
В качестве подтверждения своего добровольного ухода с поста Абромавичюс опубликовал фото своего заявления об увольнении по собственному желанию, датированное 1 февраля 2021 годом.
Кабмин принял решение ввести Абромавичуса в состав набсовета Ощадбанка по квоте президента Украины в ноябре 2020 года. Он заменил на этой должности Юрия Храмова.
Айварас Абромавичус в 2014-2016 годах возглавлял Министерство экономического развития Украины. В июле 2019 года вступил в должность главы наблюдательного совета госконцерна Укроборонпром по указу президента Владимира Зеленского. С 30 августа 2019 года по начало октября 2020 года Айварас Абромавичус занимал должность генерального директора Укроборонпрома.
- 4 ноября 2020 года Кабинет министров Украины назначил Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета АО "Ощадбанк" как представителя государства от президента Украины.
- 10 февраля 2021 года Кабинет министров отозвал представителя государства от президента Украины в наблюдательном совете Ощадбанка Айвараса Абромавичюса.
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