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Абромавичус объяснил увольнение из набсовета Ощадбанка

11.02.2021, 10:49
Абромавичус объяснил увольнение из набсовета Ощадбанка - Фото
Айварас Абромавичус (фото - Анастасия Диденко)

Айварас Абромавичус покинул пост члена наблюдательного совета Ощадбанка по собственному желанию из-за возникшего конфликта интересов. Об этом он написал в Twitter. 

"Мое заявление – по собственному желанию, связано с появлением конфликта интересов, ведь я, как частный инвестор, сделал инвестиции в ряд финтех компаний, которые планируют конкурировать с традиционными банками", – написал Абромавичус.

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Он добавил, что инвестиционная деятельность делает "…участие в наблюдательным совете государственного банка невозможным".

В качестве подтверждения своего добровольного ухода с поста Абромавичюс опубликовал фото своего заявления об увольнении по собственному желанию, датированное 1 февраля 2021 годом.

Кабмин принял решение ввести Абромавичуса в состав набсовета Ощадбанка по квоте президента Украины в ноябре 2020 года. Он заменил на этой должности Юрия Храмова.

Айварас Абромавичус в 2014-2016 годах возглавлял Министерство экономического развития Украины. В июле 2019 года вступил в должность главы наблюдательного совета госконцерна Укроборонпром по указу президента Владимира Зеленского. С 30 августа 2019 года по начало октября 2020 года Айварас Абромавичус занимал должность генерального директора Укроборонпрома.

Наблюдательный совет Ощадбанка состоит из девяти членов. Шесть членов являются независимыми, три члена – представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады

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Роман Брыль
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