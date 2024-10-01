В Киеве будут судить бывших топ-чиновников банка "Финансы и Кредит"
Госбюро расследований завершило расследование в отношении председателя правления банка "Финансы и Кредит" и двух его заместителей по подозрению в растрате более 608 млн грн. Об этом сообщили ГБР и Офис генпрокурора.
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Бывшим топ-чиновникам банка инкриминируют ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации).
Расследование установило, что подозреваемые входили в кредитный комитет банка, который в 2010 году принимал решение о выдаче кредитов одной из компаний, якобы контролируемой бывшим владельцем банка бизнесменом Константином Жеваго.
После перечисления денег на коммерческую структуру, утверждают правоохранители, деньги перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации.
"То есть фактически выведено с территории Украины и не возвращено банку более 608 млн грн", – сообщили в ОГП.
Имен подозреваемых правоохранители не называют. По данным на сайте НБУ, с 2002-го по 2015 год главой правления банка "Финансы и Кредит" был Владимир Хлывнюк.
На момент закрытия в банке "Финансы и Кредит" было четверо заместителей председателя правления: Игорь Копертехин, Игорь Львов, Олег Шапкин и Светлана Лотоцкая.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Руководителям банка и их защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам.
Кроме того, продолжается расследование в отношении фактического собственника АО "Банк "Финансы и Кредит" по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
В мае 2024 года ГБР сообщило Жеваго и трем его сообщникам подозрение в организации схемы вывода из банка "Финансы и Кредит" 519 млн грн. Ранее ГБР сообщило о подозрении Жеваго и нескольким руководителям "Финансы и Кредит" по другому факту – организации растраты $113 млн банка.
- НБУ признал неплатежеспособным банк "Финансы и Кредит" в 2015 году.
- В 2019 году Жеваго сообщили о подозрении в возможной причастности к хищению 2,5 млрд грн в банке "Финансы и Кредит" и объявили в международный розыск. В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн грн были переданы в АРМА.
- В конце декабря 2022 года Жеваго задержали во Франции, в Куршевеле, и отправили под арест на время рассмотрения запроса Украины об экстрадиции. Но французский суд отпустил его из-под стражи под залог в 1 млн евро. Жеваго считает, что дело против него имеет политическую подоплеку, и рассчитывает на его закрытие или направление в суд.
- В мае 2023 года Швейцария арестовала более $113 млн активов Жеваго.