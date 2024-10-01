В Киеве будут судить бывших топ-чиновников банка "Финансы и Кредит"

Фото: банк "Финансы и Кредит" / Facebook

Госбюро расследований завершило расследование в отношении председателя правления банка "Финансы и Кредит" и двух его заместителей по подозрению в растрате более 608 млн грн. Об этом сообщили ГБР и Офис генпрокурора.

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Бывшим топ-чиновникам банка инкриминируют ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации).

Расследование установило, что подозреваемые входили в кредитный комитет банка, который в 2010 году принимал решение о выдаче кредитов одной из компаний, якобы контролируемой бывшим владельцем банка бизнесменом Константином Жеваго.

После перечисления денег на коммерческую структуру, утверждают правоохранители, деньги перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации.

"То есть фактически выведено с территории Украины и не возвращено банку более 608 млн грн", – сообщили в ОГП.

Имен подозреваемых правоохранители не называют. По данным на сайте НБУ, с 2002-го по 2015 год главой правления банка "Финансы и Кредит" был Владимир Хлывнюк.

На момент закрытия в банке "Финансы и Кредит" было четверо заместителей председателя правления: Игорь Копертехин, Игорь Львов, Олег Шапкин и Светлана Лотоцкая.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Руководителям банка и их защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам.

Кроме того, продолжается расследование в отношении фактического собственника АО "Банк "Финансы и Кредит" по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

В мае 2024 года ГБР сообщило Жеваго и трем его сообщникам подозрение в организации схемы вывода из банка "Финансы и Кредит" 519 млн грн. Ранее ГБР сообщило о подозрении Жеваго и нескольким руководителям "Финансы и Кредит" по другому факту – организации растраты $113 млн банка.