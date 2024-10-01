У Києві судитимуть колишніх топпосадовців банку "Фінанси та Кредит"

Фото: банк "Фінанси та Кредит" / Facebook

Держбюро розслідувань завершило розслідування щодо голови правління банку "Фінанси та Кредит" і двох його заступників за підозрою у розтраті понад 608 млн грн. Про це повідомили ДБР та Офіс генпрокурора.

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Колишнім топпосадовцям банку інкримінують ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації).

Розслідування встановило, що підозрювані входили до кредитного комітету банку, який у 2010 році ухвалював рішення про видання кредитів одній із компаній, яку нібито контролював колишній власник банку бізнесмен Костянтин Жеваго.

Після перерахування грошей на комерційну структуру, стверджують правоохоронці, гроші переспрямовувались до підконтрольних олігарху компаній-нерезидентів для їхньої подальшої легалізації.

"Тобто фактично виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн", – повідомили в ОГП.

Імен підозрюваних правоохоронці не називають. За даними на сайті НБУ, з 2002-го до 2015 року головою правління банку "Фінанси та Кредит" був Володимир Хливнюк.

На момент закриття у банку "Фінанси та Кредит" було четверо заступників голови правління: Ігор Копертехін, Ігор Львов, Олег Шапкін та Світлана Лотоцька.

Нині підозрювані перебувають під вартою. Керівникам банку та їхнім захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів.

Крім того, триває розслідування стосовно фактичного власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

У травні 2024 року ДБР повідомило Жеваго та трьом його спільникам підозру в організації схеми виведення з банку "Фінанси та Кредит" 519 млн грн. Раніше ДБР повідомило про підозру Жеваго й декільком керівникам "Фінанси та Кредит" за іншим фактом – організацією розтрати $113 млн банку.