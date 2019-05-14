В Минюсте пояснили "давление на судей" в деле ПриватБанка

Обжалование решения Окружного админсуда Киева о признании незаконной национализацию ПриватБанка не является вмешательством в деятельность судей. Это конституционное право и обязанность Министерства юстиции. Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко в комментарии Укринформу.

"Если судьи решили, что то, что правительство и Министерство юстиции оспаривает их решения это вмешательство, то я считаю, что все же нужно внимательно читать закон. Право на апелляцию, право на кассацию и право на обжалование решения суда это конституционное право каждого лица: как украинского гражданина, так и украинского предпринимателя, так и украинского государства как стороны любого судебного процесса. А тем более, когда речь идет о 155 млрд грн средств налогоплательщиков, бюджетных средств, которые были профинансированы в рамках этой национализации", - сказал Петренко.

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Он отметил, что Минюст представляет правительство во всех судебных процессах по всем решениям, которые касаются вопросов деятельности правительства или интересов государства.

"И обжалование нами решения суда, которое мы считаем таким, что не соответствует закону и интересам государства, как думаете, может быть расценено как уголовное преступление? Я считаю, что это моя обязанность как министра юстиции и Министерства юстиции защищать интересы государства в рамках процессуального закона", - подчеркнул министр.

Петренко отметил, что "правоохранительные органы должны заниматься своей работой, а мы, как Министерство юстиции, занимаемся своей работой в соответствии с действующим законодательством".

"И в этом плане мы на стороне правды, и я за это не беспокоюсь, поскольку защита интересов государства это то, для чего наняли нас и меня лично украинские граждане, когда прошли предыдущие парламентские выборы и парламент избрал меня министром юстиции", - добавил он.

На уточняющий вопрос, обжаловано ли уже решение Окружного административного суда города Киева (ОАСК) о признании незаконной национализацию ПриватБанка, министр сообщил, что сейчас осуществляются соответствующие процедуры.

"Кроме правительства решение оспаривает Министерство финансов как отдельный субъект, Национальный банк, все происходит согласно юридическим процедурам ...", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что ГПУ расследует "давление Порошенко" на судей.

Напомним, 18 апреля 2019 года ОАСК принял два решения в пользу экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского: отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский райсуд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка. Рассмотрение дела о возврате акций бывшим акционерам состоится 4 июня в Хозсуде Киева.

Судьи ОАСК потребовали открыть дела против Петра Порошенко, главы Минюста Павла Петренко и руководителя НБУ Якова Смолия. В ОАСК утверждают, что руководство государства, критикуя их решение о признании национализации ПриватБанка незаконной, "прямо угрожает, посягая на независимость и беспристрастность судебной системы".