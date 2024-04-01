В monobank произошел масштабный сбой. Клиенты жалуются, что не могут войти в приложение

Фото: Monobank/ Facebook

В работе виртуального банка monobank днем, 1 апреля, произошел сбой. У пользователей возникли проблемы с авторизацией и переводами средств на другую карту.

Информацию о сбое в 13:43 подтвердил совладелец Олег Гороховский.

"Немного упали. Извиняюсь", – написал он, не уточнив причину проблем и вероятные сроки возобновления работы.

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В частности, у некоторых пользователей при попытке запустить приложение появляется сообщение об ошибке, у других подгружает историю транзакций за март.

В январе 2024 года на Монобанк осуществили волну хакерских атак. В банке тогда заявляли, что DDoS-атаки на системы финучреждения происходили практически без перерывов. Это приводило к сбоям в работе мобильного приложения.

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