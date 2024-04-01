У monobank стався масштабний збій. Клієнти скаржаться, що не можуть зайти в застосунок

У роботі віртуального банку monobank вдень, 1 квітня, стався збій. У користувачів виникли проблеми з авторизацією та переказами коштів на іншу картку.

Інформацію про збій о 13:43 підтвердив співвласник Олег Гороховський.

"Трохи впали. Перепрошую", – написав він, не уточнивши причину проблем і ймовірні терміни відновлення роботи.

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Зокрема, у деяких користувачів при спробі запустити додаток з'являється повідомлення про помилку, в інших підвантажує історію транзакцій за березень.

У січні 2024 року на Монобанк здійснили хвилю хакерських атак. У банку тоді заявляли, що DDoS-атаки на системи фінустанови відбувалися практично без перерв. Це призводило до збоїв у роботі мобільного додатку.

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