У monobank стався масштабний збій
У роботі віртуального банку monobank вдень, 1 квітня, стався збій. У користувачів виникли проблеми з авторизацією та переказами коштів на іншу картку.
Інформацію про збій о 13:43 підтвердив співвласник Олег Гороховський.
"Трохи впали. Перепрошую", – написав він, не уточнивши причину проблем і ймовірні терміни відновлення роботи.
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Зокрема, у деяких користувачів при спробі запустити додаток з'являється повідомлення про помилку, в інших підвантажує історію транзакцій за березень.
- У січні 2024 року на Монобанк здійснили хвилю хакерських атак. У банку тоді заявляли, що DDoS-атаки на системи фінустанови відбувалися практично без перерв. Це призводило до збоїв у роботі мобільного додатку.
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