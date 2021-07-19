В НБУ новый глава управления по проблемным активам. Работал в банке Жеваго
По результатам открытого конкурсного отбора начальником управления работы с проблемными активами Национального банка Украины избран Олег Далеко. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Управление работы с проблемными активами входит в финансово-административный и операционный блок Нацбанка, которым руководит замглавы НБУ Катерина Рожкова.
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Олег Далеко работает в украинском банковском секторе более 10 лет.
До своего назначения в НБУ, в течение шести лет был заместителем председателя правления Кристалбанка.
В 2010-2015 годах занимал руководящие должности в банке Финансы и Кредит Константина Жеваго.
Имеет опыт работы в органах государственной исполнительной службы: в 1998-2010 годах работал в Главном управлении юстиции в Полтавской области.
В 2001 году Олег Далеко закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове по специальности "Правоведение".
В сферу полномочий нового начальника управления работы с проблемными активами входят: работа с Фондом гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) по возврату задолженности по кредитам рефинансирования ликвидируемых банков, сопровождение исполнительных производств по взысканию имущества, продажа имущества НБУ и т.д.
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