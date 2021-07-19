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В НБУ новый глава управления по проблемным активам. Работал в банке Жеваго

19.07.2021, 10:55
В НБУ новый глава управления по проблемным активам. Работал в банке Жеваго - Фото
Олег Далеко (Фото: пресс-служба НБУ)

По результатам открытого конкурсного отбора начальником управления работы с проблемными активами Национального банка Украины избран Олег Далеко. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Управление работы с проблемными активами входит в финансово-административный и операционный блок Нацбанка, которым руководит замглавы НБУ Катерина Рожкова.  

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Олег Далеко работает в украинском банковском секторе более 10 лет. 

До своего назначения в НБУ, в течение шести лет был заместителем председателя правления Кристалбанка. 

В 2010-2015 годах занимал руководящие должности в банке Финансы и Кредит Константина Жеваго.  

Имеет опыт работы в органах государственной исполнительной службы: в 1998-2010 годах работал в Главном управлении юстиции в Полтавской области. 

В 2001 году Олег Далеко закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове по специальности "Правоведение".

В сферу полномочий нового начальника управления работы с проблемными активами входят: работа с Фондом гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) по возврату задолженности по кредитам рефинансирования ликвидируемых банков, сопровождение исполнительных производств по взысканию имущества, продажа имущества НБУ и т.д. 

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Роман Брыль
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Государственная исполнительная служба фгвфл Национальный банк Украины
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