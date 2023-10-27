В НБУ показали новую монету "Українська мова" и написали диктант — фото
В День украинской письменности и языка Национальный банк ввел в обращение новую памятную серебряную монету "Українська мова" номиналом 10 гривень и тиражом 5000 экземпляров. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
После презентации команда НБУ присоединилась к написанию Всеукраинского диктанта национального единства.
Монета продолжает серию "Духовные сокровища Украины". Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.
На аверсе монеты размещена стилизованная буква "Ї" с соловьем, символизирующая мелодичность украинского языка, в центре буквы – малый Государственный Герб Украины. На зеркальном фоне монеты размещена текстура из контуров букв украинского алфавита, ассоциативно напоминающего гнездо как символ дома и оберега семьи.
На реверсе монеты – стилизованная композиция, состоящая из букв украинского алфавита с акцентом на буквах Ґ, Ї, Є, І, которые выделяют украинский язык фонетически и графически среди других культур, использующих кириллицу.
Купить серебряную памятную монету "Українська мова" можно с 27 октября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. С ноября – у банков-дистрибьюторов: Укргазбанк, Радабанк,Таскомбанк, ПриватБанк.
Также в ноябре планируется введение в обращение памятной монеты "Українська мова" номиналом в 5 гривень из нейзильбера. Ожидаемый тираж – до 75 000 штук.
- 4 сентября 2023 года НБУ объявил мобилизацию мелких монет на помощь ВСУ.
- 29 сентября НБУ ввел в обращение новую монету в пять гривен с визуальным эффектом — видео.
- 16 октября в НБУ рассказали, что самая популярная банкнота в Украине – 500 грн. 10 грн используются меньше всего.
Комментарии