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В НБУ пояснили, почему ликвидировали управление по делам ПриватБанка

23.07.2021, 14:16
В НБУ пояснили, почему ликвидировали управление по делам ПриватБанка - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка

обновлено

Национальный банк Украины прокомментировал расформирование управления по делам ПриватБанка, о чем ранее сообщил директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.

В ответ на запрос LIGA.net в пресс-службе Нацбанка объяснили это решение истечением контрактов с юридическими подрядчиками, которые представляли интересы государства в судебных процессах ПриватБанка – AlixPartners, Kroll и некоторые украинские юридические компании.

"Подразделение, которое было расформировано – Управление по реализации комплексных проектов – создавалось для выполнения координирующей функции между между Юридическим департаментом Национального банка и [внешними] юридическими компаниями", – говорится в комментарии НБУ.

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В пресс-службе добавляют, что Управление занималось обменом информацией между различными группами исполнителей и организацией оплаты счетов подрядчиков. Сотрудники расформированного управления, которые пожелали остаться в НБУ, были трудоустроены в других структурных подразделениях Нацбанка, уточняют в пресс-службе.

"Ликвидация подразделения обусловлена ​​окончанием действия контрактов с подрядчиками и проведением по ним окончательных расчетов, после чего существование отдельного подразделения стало нецелесообразным", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидированное управление не имело непосредственного отношения к национализации ПриватБанка, подготовке документов, которые способствовали получению Украиной решения Банка Англии по bail-in, или к судебной работе в Украине и за рубежом.

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"Потребности в услугах вышеупомянутых юридических компаний уже нет, поскольку национализация ПриватБанка завершена, рефинансирование погашено, судами в Украине со стороны НБУ занимается профильное судебное подразделение, а судами в Лондоне, на Кипре, в Израиле и Делавэре по возврату выведенных из ПриватБанка активов занимаются, как и всегда занимались, ПриватБанк и его юридические советники", – добавили в пресс-службе.

В Нацбанке отмечают, что суды по защите национализации продолжаются. В них принимают участие НБУ, Кабинет Министров, Министерство финансов и ФГВФЛ.

"Позиция по защите интересов государства и вкладчиков по делам ПриватБанка является неизменной: Национальный банк продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка", – заявили в прес-службе.

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ОБНОВЛЕНО В 15:55. Как отметил в комментарии LIGA.net экс-глава расформированного Управления Виктор Курцев, его структура действительно не имела отношения к национализации ПриватБанка, поскольку была создана в 2017 год для координации последующих действий. Однако в него входили в том числе люди, которые принимали непосредственное участие в национализации, добавил он.

"Пресс-служба категорически неправильно утверждает, что мое управление не имеет отношения к подготовке документов, которые спососбствовали признанию процедуры bail-in Банком Англии. Я лично и мои коллеги вели прямую корреспондецию с соответствующими сотрудниками Банка Англии, – сказал Курцев. – Сообщение о признании было адресовано сотруднице моего управления, которая продолжила сопровождать этот процесс после моего увольнения. Руководству НБУ это должно быть доподлинно известно".

Также он утверждает, что лично представлял интересы НБУ в судах в Украине, будучи уполномоченным подписантом со стороны Нацбанка, а также отвечал за обеспечение представительства НБУ в судебных процессах за рубежом.

"За границей Нацбанк представляли иностранные адвокаты. Однако мое управления формировало и согласовало судебную стратегию по делам рубежом", – отметил он.

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нацбанк ПриватБанк расформирование дела ПриватБанка
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