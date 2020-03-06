В НБУ утверждают, что не согласовали покупку Проминвестбанка

Национальный банк Украины не получал пакет документов для согласования условий и участия в ЧАО "Проминвестбанк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Национальный банк не согласовывал приобретение существенного участия в указанном банке никому, кроме текущего акционера банка", - говорится в сообщении.
В НБУ напоминают, что лицо, которое намерено приобрести или увеличить существенное участие в банке свыше установленного порогового значения, должно получить предварительное согласование регулятора.
Нацбанк сообщил о рисках покупки без согласования Министерству юстиции и организатору торгов по продаже акций Проминвестбанка, которые состоялись 4 марта.
В НБУ предупреждают, что нового владельца, купившего акции без согласования, могут лишить права голоса и оштрафовать, а структура собственности банка может быть признана непрозрачной. Что, также может стать основанием для отнесения банка к категории проблемных, а впоследствии - в случае неустранения нарушения - банк могут признать неплатежеспособным, подчеркивают в НБУ.
Отмечается, что Нацбанк идентифицировал владельцев всех 75 банков, а владельцы существенного участия в банках получили согласование от регулятора.
При этом в НБУ подчеркивают, что не вмешиваются ни в процесс купли-продажи акций банков, ни в процесс исполнения судебных решений. И напоминают, что одним из инструментов, предусмотренных в законодательстве, является включение в договор купли-продажи отлагательного условия, при котором фактический переход права собственности на акции банка происходит после получения согласования регулятора.
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