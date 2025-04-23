В Польше показали, как вырастет ее экономика по версии МВФ: обгонят Японию и Испанию

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Темпы роста польской экономики позволят ей в течение следующих пяти лет опередить Испанию и Японию по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, а возможно, даже догнать Великобританию. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на расчеты польского VeloBank, основанные на новом прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

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Этот индикатор учитывает не только номинальный ВВП, но и разницу в ценах на товары и услуги в разных экономиках.

22 апреля стало известно, что МВФ значительно снизил прогнозы глобального экономического роста из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, которые влекут за собой глобальную торговую войну. Рост мирового ВВП в 2025 году прогнозируется на уровне 2,8% (в январе ожидалось 3,3%), что станет самым плохим результатом со времен пандемии COVID-19 в 2020 году. Прогноз на следующий снижен на 0,3 процентных пункта до 3%.

Рост ВВП Польши прогнозируется выше общемирового уровня – 3,2% в 2025-м и 3,1% в 2026-м.

"Поляки будут становиться все более богатыми, а наш ВВП на душу населения, вероятно, догонит Великобританию уже в 2030 году, опередив Испанию и Японию", — считают в VeloBank.

На графике ниже показано моделирование роста польской экономики по сравнению с конкурентами:

Источник: X/Piotr Arak