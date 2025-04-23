У Польщі показали, як зросте її економіка за версією МВФ: обженуть Японію та Іспанію

Темпи зростання польської економіки в найближчі роки будуть вищими за середньосвітові

Фото: depositphotos.com

Темпи зростання польської економіки дозволять їй протягом наступних п'яти років випередити Іспанію та Японію за ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможности, а можливо, навіть наздогнати Велику Британію. Про це пише Business Insider з посиланням на розрахунки польського VeloBank, що базуються на новому прогнозі Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Цей індикатор враховує не тільки номінальний ВВП, а й різницю в цінах на товари та послуги в різних економіках.

22 квітня стало відомо, що МВФ значно знизив прогнози глобального економічного зростання через мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, які спричиняють глобальну торгову війну. Зростання світового ВВП у 2025 році прогнозується на рівні 2,8% (у січні очікувалося 3,3%), що стане найгіршим результатом з часів пандемії COVID-19 у 2020 році. Прогноз на наступний знижено на 0,3 відсоткового пункту до 3%.

Зростання ВВП Польщі прогнозується вищим за загальносвітовий рівень – 3,2% у 2025-му і 3,1% у 2026-му.

"Поляки ставатимуть дедалі заможнішими, а наш ВВП на душу населення, ймовірно, наздожене Велику Британію вже у 2030 році, випередивши Іспанію та Японію", – вважають у VeloBank.

На графіку нижче показано моделювання зростання польської економіки порівняно з конкурентами:

Джерело: X / Piotr Arak