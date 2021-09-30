UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В работе monobank произошел сбой. В банке назвали причину

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 20:47
В работе monobank произошел сбой. В банке назвали причину - Фото
Фото: monobank/Facebook

30 сентября в работе онлайн-банка monobank произошел сбой. Сейчас почти все функции интернет-банкинга доступны, однако с определенными перебоями.

Как отметил в Telegram-канале один из основателей monobank Олег Гороховский, краткосрочный сбой при оплатах картами monobank был связан с нештатным обновлением платежной системы Mastercard.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Прошу прощения у клиентов, которых мы подвели. Сейчас все работает в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Одной из жалоб пользователей был отказ сервиса в осуществлении перевода средств. Соответствующие сообщения появлялись на смартфонах сразу при авторизации в приложении банка. 

В работе monobank произошел сбой. В банке назвали причину

В работе monobank произошел сбой. В банке назвали причину
monobank – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Сооснователи Fintech – бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Александр Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Также среди сооснователей - экс-министр кабинета министров Дмитрий Дубилет и Вадим Ковалев. Полноценно запущен в ноябре 2017-го. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Monobank банк сбой перевод денег
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 