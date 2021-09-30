В работе monobank произошел сбой. В банке назвали причину
30.09.2021, 20:47
Фото: monobank/Facebook
30 сентября в работе онлайн-банка monobank произошел сбой. Сейчас почти все функции интернет-банкинга доступны, однако с определенными перебоями.
Как отметил в Telegram-канале один из основателей monobank Олег Гороховский, краткосрочный сбой при оплатах картами monobank был связан с нештатным обновлением платежной системы Mastercard.
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"Прошу прощения у клиентов, которых мы подвели. Сейчас все работает в обычном режиме", — говорится в сообщении.
Одной из жалоб пользователей был отказ сервиса в осуществлении перевода средств. Соответствующие сообщения появлялись на смартфонах сразу при авторизации в приложении банка.
monobank – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Сооснователи Fintech – бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Александр Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Также среди сооснователей - экс-министр кабинета министров Дмитрий Дубилет и Вадим Ковалев. Полноценно запущен в ноябре 2017-го. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений.
- 3 августа 2021 года monobank попросил НБУ разрешить выпуск карты для операций с криптовалютой Bitcoin.
- 16 августа Олег Гороховский сообщил, что стоимость банковского проекта monobank составляет более $1 млрд. 29 сентября в monobank заявили, что готовятся внедрить банкоматы.
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