В работе monobank произошел сбой. В банке назвали причину

30 сентября в работе онлайн-банка monobank произошел сбой. Сейчас почти все функции интернет-банкинга доступны, однако с определенными перебоями.

Как отметил в Telegram-канале один из основателей monobank Олег Гороховский, краткосрочный сбой при оплатах картами monobank был связан с нештатным обновлением платежной системы Mastercard.

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"Прошу прощения у клиентов, которых мы подвели. Сейчас все работает в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Одной из жалоб пользователей был отказ сервиса в осуществлении перевода средств. Соответствующие сообщения появлялись на смартфонах сразу при авторизации в приложении банка.

3 августа 2021 года monobank попросил НБУ разрешить выпуск карты для операций с криптовалютой Bitcoin.

Наталия Софиенко

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