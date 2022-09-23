В Раде зарегистрировали законопроект о выводе из рынка системно важного банка

В Верховной Раде в пятницу, 23 сентября, зарегистрировали законопроект об особенностях выведения с рынка системно важного банка в условиях военного положения. Его авторы – группа депутатов во главе с руководителями налогового комитета Данилом Гетманцевым и Ярославом Железняком.

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Национальный банк определил 14 системно важных банков на 2022 год: А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Пивденный, Приватбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Укрсиббанк, Универсал Банк.

Какой именно банк нужно будет вывести с рынка, пока что не сообщается.

Железняк рассказал, что в случае принятия законопроекта Минфин получит право по предложению НБУ участвовать в выводе с рынка системно важного банка по основаниям, наступившим во время осуществленной РФ агрессии против Украины.

Национализация такого банка будет происходить через процедуру его отнесения к категории неплатежеспособных, но не потребует докапитализации со стороны государства. Продажа банка за 1 грн будет производиться независимо от фактического размера регулятивного капитала банка.

Фонд гарантирования вкладов не будет менять размер уставного капитала банка, проводить деноминацию акций или обменивать денежные обязательства банка на акции допэмиссии.

Вместо обмена вкладов на акции с последующим выкупом государством вводится прекращение обязательств банка перед контролерами и владельцами существенного участия, а также подсанкционными лицами с последующим зачислением средств по этим обязательствам в доход банка.

Возмещение стоимости акций акционерам (в случае ее превышения 1 грн по заключению аудиторской компании) будет возможно только после компенсации ущерба Украине от РФ и исключительно из этих денег.

После начала российского вторжения НБУ закрыл два банка, принадлежавших российскому государству (Сбербанк і Проминвестбанк), а также два проблемных банка – Мегабанк и Сич.

Форвард Банк, который контролировал российский водочный магнат и владелец холдинга Российский Стандарт Рустам Тарико, суд передал в управление АРМА.

Российские владельцы также потеряли контроль над Альфа-банком.

Андрій Водяний

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