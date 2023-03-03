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В России Райффайзен Банк приостановил открытие счетов новым юрлицам

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 12:47
В России Райффайзен Банк приостановил открытие счетов новым юрлицам - Фото
Фото: depositphotos.com

В России Райффайзен Банк приостановил открытие счетов новым юридическим лицам и дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам. Ограничения распространяются также и на индивидуальных предпринимателей. Изначально такая информация появилась в профильных Telegram-каналах, затем ее подтвердили в пресс-службе банка, пишет российский Коммерсантъ.  

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"Райффайзен Банк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам юридическим лицам", — говорится в сообщении банка.

В банке объяснили такое решение большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание, с которым он не справляется из-за усиления проверок и требований банков-корреспондентов. При этом Райффайзен Банк продолжит обслуживание только клиентов, уже открывших счета.

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Наталія Софієнко
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Россия Raiffeisen Bank Райффайзен Банк
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