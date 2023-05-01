UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В США закрыли третий крупный банк через два месяца – First Republic

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 11:18
В США закрыли третий крупный банк через два месяца – First Republic - Фото
Фото: EPA

Финансовый регулятор штата Калифорния DFPI решил закрыть банк First Republic и передать его в управление Федеральной корпорации страхования вкладов FDIC. Об этом сообщается на сайте DFPI.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Все депозиты обанкротившегося банка FDIC собирается передать JPMorgan Chase Bank.

По состоянию на 13 апреля общие активы базирующегося в Сан-Франциско банка First Republic составляли примерно $229,1 млрд, депозиты – $103,9 млрд.

First Republic стал третьим крупным американским банком, обанкротившимся за последние два месяца, после Silicon Valley и Signature.

Банк основал в 1985 году бизнесмен Джеймс Герберт. В 2007 году его выкупил Merrill Lynch, но после финансового кризиса 2008 года новый владелец Merrill – Bank of America – продал его, и банк снова стал самостоятельным кредитором.

Падение банка началось на прошлой неделе после публикации финансовой отчетности за первый квартал 2023 года. Из нее стало известно, что из банка за три месяца вынесли десятки миллиардов долларов депозитов. После этого акции банка начали стремительно падать, и в пятницу их стоимость рухнула до рекордно низкого уровня – около $3.

First Republic входил в двадцатку крупнейших банков США.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
СШАбанкибанкротствоFirst Republic
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 