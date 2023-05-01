В США закрыли третий крупный банк через два месяца – First Republic

Финансовый регулятор штата Калифорния DFPI решил закрыть банк First Republic и передать его в управление Федеральной корпорации страхования вкладов FDIC. Об этом сообщается на сайте DFPI.

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Все депозиты обанкротившегося банка FDIC собирается передать JPMorgan Chase Bank.



По состоянию на 13 апреля общие активы базирующегося в Сан-Франциско банка First Republic составляли примерно $229,1 млрд, депозиты – $103,9 млрд.

First Republic стал третьим крупным американским банком, обанкротившимся за последние два месяца, после Silicon Valley и Signature.

Банк основал в 1985 году бизнесмен Джеймс Герберт. В 2007 году его выкупил Merrill Lynch, но после финансового кризиса 2008 года новый владелец Merrill – Bank of America – продал его, и банк снова стал самостоятельным кредитором.

Падение банка началось на прошлой неделе после публикации финансовой отчетности за первый квартал 2023 года. Из нее стало известно, что из банка за три месяца вынесли десятки миллиардов долларов депозитов. После этого акции банка начали стремительно падать, и в пятницу их стоимость рухнула до рекордно низкого уровня – около $3.

First Republic входил в двадцатку крупнейших банков США.

Крах First Republic стал крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года – до последнего времени это место занимал Silicon Valley Bank, обанкротившийся в начале марта. Его активы составляли $209 млрд.

Кроме Silicon Valley, за последние месяцы закрыли Signature Bank с активами $110 млрд.

Перед ними сам закрылся Silvergate Bank, специализировавшийся на обслуживании криптовалютного рынка.

Андрій Водяний

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