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В трех банках сконцентрировано 85% общего объема "кэшбеков" – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 18:43
В трех банках сконцентрировано 85% общего объема
Фото: depositphotos.com.

Три банка сконцентрировали 85% общего объема "кэшбеков" и возвращали клиентам более трети объема полученного интерчейнджа. В 2021 году комиссия интерчейндж стала для этих банков существенным источником комиссионных доходов. Об этом идет речь в отчете о финансовой стабильности, подготовленном Национальным банком Украины (НБУ).

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Регулятор отмечает, что эти банки агрессивно наращивали объемы потребительского кредитования и соответственно количество платежных карт, однако не имели широкой сети терминалов.

Для привлечения клиентов они возвращали часть заработанных комиссий в виде "кэшбеков", объем которых за последние два года вырос более чем в три раза.

В НБУ подчеркнули, что решение о постепенном снижении комиссии интерчейндж, принятое международными платежными системами, отразится на работе именно этих финучреждений.

"Приспособление участников рынка к новым условиям изменит структуру комиссионных доходов и временно замедлит их рост. Однако чистые комиссионные доходы будут расти и дальше. Этому будет способствовать рост доходов и расходов населения в соответствии с объемами их операций", – отмечают в НБУ.

Интерчейндж – это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (банк-эквайр), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились в этом магазине.

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Юрий Тарасовский
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