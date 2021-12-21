В трех банках сконцентрировано 85% общего объема "кэшбеков" – НБУ
Три банка сконцентрировали 85% общего объема "кэшбеков" и возвращали клиентам более трети объема полученного интерчейнджа. В 2021 году комиссия интерчейндж стала для этих банков существенным источником комиссионных доходов. Об этом идет речь в отчете о финансовой стабильности, подготовленном Национальным банком Украины (НБУ).
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Регулятор отмечает, что эти банки агрессивно наращивали объемы потребительского кредитования и соответственно количество платежных карт, однако не имели широкой сети терминалов.
Для привлечения клиентов они возвращали часть заработанных комиссий в виде "кэшбеков", объем которых за последние два года вырос более чем в три раза.
В НБУ подчеркнули, что решение о постепенном снижении комиссии интерчейндж, принятое международными платежными системами, отразится на работе именно этих финучреждений.
"Приспособление участников рынка к новым условиям изменит структуру комиссионных доходов и временно замедлит их рост. Однако чистые комиссионные доходы будут расти и дальше. Этому будет способствовать рост доходов и расходов населения в соответствии с объемами их операций", – отмечают в НБУ.
- В мае НБУ, Visa и Mastercard подписали меморандум о поэтапном снижении комиссии интерчейндж. 11 ноября АМКУ дал разрешение Mastercard и Visa на согласованные действия по снижению межбанковской комиссии.
- После сокращения в ноябре комиссии интерчейндж, украинские банки начали пересматривать кэшбеки. С 1 декабря monobank снизил размер кэшбека на 25%.
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