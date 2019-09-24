ПриватБанк возобновил работу системы переводов Sigue

23 сентября в отделениях ПриватБанка возобновил работу международной системы денежных переводов Sigue.

Как отмечают в пресс-службе банка, государственный ПриватБанк - пока что единственный в Украине агент этой системы.

Sigue Money Transfer - один из крупнейших международных операторов по переводу денег. У него более 60 000 пунктов обслуживания в 143 странах мира. Отправка и выплата денег осуществляется в долларах США по безадресной технологии.

Платежная система Sigue Money Transfer начала работать в Украине в августе 2016 года. Ее партнерами были ПриватБанк, Ощадбанк, Юнекс Банк. Но в августе 2018 года компания CEL.INT Ltd. (Великобритания) утратила статус платежной организации международной платежной системы Sigue. Регистрацию приостановили, так как платежный оператор перерегистрировался из Великобритании в США.

Это послужило причиной того, что НБУ исключил упоминание о CEL.INT Ltd. в Реестре платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

В ПриватБанке отмечают, что Нацбанк согласовал деятельность международной платежной системы Sigue, платежной организацией которой является компания SGS Corporation - резидент США.

За январь-июль физические лица перевели в Украину в иностранной валюте 106,3 млрд грн в эквиваленте.

По данным НБУ, объем денежных переводов в пределах Украины за первое полугодие вырос на треть и превысил 93,2 млрд грн или $3,47 млрд в эквиваленте. Самыми популярными традиционно остаются системы переводов небанковских учреждений - 90% от общего объема .