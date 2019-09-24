ПриватБанк возобновил работу системы переводов Sigue

23 сентября в отделениях ПриватБанка возобновил работу международной системы денежных переводов Sigue.
Как отмечают в пресс-службе банка, государственный ПриватБанк - пока что единственный в Украине агент этой системы.
Sigue Money Transfer - один из крупнейших международных операторов по переводу денег. У него более 60 000 пунктов обслуживания в 143 странах мира. Отправка и выплата денег осуществляется в долларах США по безадресной технологии.
Платежная система Sigue Money Transfer начала работать в Украине в августе 2016 года. Ее партнерами были ПриватБанк, Ощадбанк, Юнекс Банк. Но в августе 2018 года компания CEL.INT Ltd. (Великобритания) утратила статус платежной организации международной платежной системы Sigue. Регистрацию приостановили, так как платежный оператор перерегистрировался из Великобритании в США.
Это послужило причиной того, что НБУ исключил упоминание о CEL.INT Ltd. в Реестре платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.
В ПриватБанке отмечают, что Нацбанк согласовал деятельность международной платежной системы Sigue, платежной организацией которой является компания SGS Corporation - резидент США.