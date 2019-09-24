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ПриватБанк возобновил работу системы переводов Sigue

ПриватБанк возобновил работу системы переводов Sigue
24.09.2019, 15:34

ПриватБанк запустил международную систему мгновенных переводов

23 сентября в отделениях ПриватБанка возобновил работу международной системы денежных переводов Sigue.

Как отмечают в пресс-службе банка, государственный ПриватБанк - пока что единственный в Украине агент этой системы. 

Sigue Money Transfer - один из крупнейших международных операторов по переводу денег. У него более 60 000 пунктов обслуживания в 143 странах мира. Отправка и выплата денег осуществляется в долларах США по безадресной технологии.

Платежная система Sigue Money Transfer начала работать в Украине в августе 2016 года. Ее партнерами были ПриватБанк, Ощадбанк, Юнекс Банк. Но в августе 2018 года компания CEL.INT Ltd. (Великобритания) утратила статус платежной организации международной платежной системы Sigue. Регистрацию приостановили, так как платежный оператор перерегистрировался из Великобритании в США.

Это послужило причиной того, что НБУ исключил упоминание о CEL.INT Ltd. в Реестре платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры. 

В ПриватБанке отмечают, что Нацбанк согласовал деятельность международной платежной системы Sigue, платежной организацией которой является компания SGS Corporation - резидент США.

  • За январь-июль физические лица перевели в Украину в иностранной валюте 106,3 млрд грн в эквиваленте.
  • По данным НБУ, объем денежных переводов в пределах Украины за первое полугодие вырос на треть и превысил 93,2 млрд грн или $3,47 млрд в эквиваленте. Самыми популярными традиционно остаются системы переводов небанковских учреждений - 90% от общего объема.
  • НБУ анонсировал концептуальные изменения на рынке платежей и переводов. Узнать подробности и посмотреть инфографику можно тут>>>  
  • За 2018 год в Украину поступило $2,3 млрд, за ее пределы - $294 млн. 
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ПриватБанк перевод денег Sigue
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