В Южной Корее впервые за 30 лет разрешат выдать лицензии новым банкам, сообщил в среду местный регулятор – Комиссия по финансовым услугам.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Региональным банкам будет позволено расширить свою деятельность на всю страну. Впервые за 30 лет может быть создан новый общенациональный банк. Это важно, потому что новый общенациональный банк сможет базироваться не в Сеуле, а в другом городе", – заявил регулятор.



Financial Times указывает, что в Южной Корее доминируют пять крупных банков: Shinhan, Kookmin, Hana, Woori и NongHyup. Президент страны Юн Сок Ёль недавно раскритиковал их деятельность за "денежный пир" – в зарабатывании легких денег на разнице в процентных ставках по кредитам и депозитам.

"Олигополия банковского сектора нанесла значительный ущерб. Общественность испытывает огромное давление из-за высоких процентных ставок банков", – говорил Юн ранее в этом году.

Решение регулятора призвано повысить конкуренцию на банковском рынке.

Власти готовы способствовать вхождению на рынок новых игроков, в том числе интернет-банков и других специализированных учреждений, если их бизнес-планы признают стабильными и жизнеспособными.

Первым банком, который может получить новую лицензию, может стать Daegu Bank – региональное подразделение финансового холдинга DGB Financial Group в Тэгу (четвертый по населению город Южной Кореи).