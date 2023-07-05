В Южной Корее впервые за 30 лет разрешат выдать лицензии новым банкам
В Южной Корее впервые за 30 лет разрешат выдать лицензии новым банкам, сообщил в среду местный регулятор – Комиссия по финансовым услугам.
Financial Times указывает, что в Южной Корее доминируют пять крупных банков: Shinhan, Kookmin, Hana, Woori и NongHyup. Президент страны Юн Сок Ёль недавно раскритиковал их деятельность за "денежный пир" – в зарабатывании легких денег на разнице в процентных ставках по кредитам и депозитам.
"Олигополия банковского сектора нанесла значительный ущерб. Общественность испытывает огромное давление из-за высоких процентных ставок банков", – говорил Юн ранее в этом году.
Решение регулятора призвано повысить конкуренцию на банковском рынке.
Власти готовы способствовать вхождению на рынок новых игроков, в том числе интернет-банков и других специализированных учреждений, если их бизнес-планы признают стабильными и жизнеспособными.
Первым банком, который может получить новую лицензию, может стать Daegu Bank – региональное подразделение финансового холдинга DGB Financial Group в Тэгу (четвертый по населению город Южной Кореи).
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