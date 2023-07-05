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В Южной Корее впервые за 30 лет разрешат выдать лицензии новым банкам

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 11:55
В Южной Корее впервые за 30 лет разрешат выдать лицензии новым банкам - Фото
Фото: depositphotos.com

В Южной Корее впервые за 30 лет разрешат выдать лицензии новым банкам, сообщил в среду местный регулятор – Комиссия по финансовым услугам.

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"Региональным банкам будет позволено расширить свою деятельность на всю страну. Впервые за 30 лет может быть создан новый общенациональный банк. Это важно, потому что новый общенациональный банк сможет базироваться не в Сеуле, а в другом городе", – заявил регулятор.

Financial Times указывает, что в Южной Корее доминируют пять крупных банков: Shinhan, Kookmin, Hana, Woori и NongHyup. Президент страны Юн Сок Ёль недавно раскритиковал их деятельность за "денежный пир" – в зарабатывании легких денег на разнице в процентных ставках по кредитам и депозитам.

"Олигополия банковского сектора нанесла значительный ущерб. Общественность испытывает огромное давление из-за высоких процентных ставок банков", – говорил Юн ранее в этом году.

Решение регулятора призвано повысить конкуренцию на банковском рынке.

Власти готовы способствовать вхождению на рынок новых игроков, в том числе интернет-банков и других специализированных учреждений, если их бизнес-планы признают стабильными и жизнеспособными.

Первым банком, который может получить новую лицензию, может стать Daegu Bank – региональное подразделение финансового холдинга DGB Financial Group в Тэгу (четвертый по населению город Южной Кореи).

Андрей Водяный
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