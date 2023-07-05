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У Південній Кореї вперше за 30 років дозволять видати ліцензії новим банкам

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 11:55
У Південній Кореї вперше за 30 років дозволять видати ліцензії новим банкам - Фото
Фото: depositphotos.com

У Південній Кореї вперше за 30 років дозволять видати ліцензії новим банкам, повідомив у середу місцевий регулятор – Комісія з фінансових послуг.

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"Регіональним банкам буде дозволено розширити свою діяльність на всю країну. Вперше за 30 років може бути створений новий загальнонаціональний банк. Це важливо, тому що новий загальнонаціональний банк зможе базуватися не в Сеулі, а в іншому місті", – заявив регулятор.

Financial Times вказує, що у Південній Кореї домінують п'ять великих банків: Shinhan, Kookmin, Hana, Woori та NongHyup. Президент країни Юн Сок Йоль недавно розкритикував їхню діяльність за "грошовий бенкет" – у зароблянні легких грошей на різниці у відсоткових ставках за кредитами та депозитами.

"Олігополія банківського сектору завдала значної шкоди. Громадськість відчуває величезний тиск через високі процентні ставки банків", – казав Юн раніше цього року.

Рішення регулятора покликане підвищити конкуренцію на банківському ринку.

Органи влади готові сприяти входженню на ринок нових гравців, зокрема інтернет-банків та інших спеціалізованих установ, якщо їхні бізнес-плани визнають стабільними та життєздатними.

Першим банком, який може отримати нову ліцензію, може стати Daegu Bank – регіональний підрозділ фінансового холдингу DGB Financial Group з Тегу (четверте за населенням місто Південної Кореї).

Андрій Водяний
Південна Кореябанкиюн сок йоль
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