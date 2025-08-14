ВАКС назначил к рассмотрению "дело Дубилета" о выводе из ПриватБанка 8,4 млрд грн

Фото: gorod.dp.ua

Высший антикоррупционный суд назначил на 25 сентября первое заседание по существу в деле против шести бывших топ-менеджеров ПриватБанка во главе с бывшим гпредседателем правления Александром Дубилетом. Их обвиняют в растрате более 8,4 млрд грн за день до национализации банка в декабре 2016 года, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Обвинительный акт против Дубилета и других подозреваемых передали в ВАКС еще в 2023 году.

Бывший глава ПриватБанка с 2017 года живет в Израиле.

Его дело состоит из нескольких эпизодов:

за день до признания банка неплатежеспособным, на основании поддельных документов из банка вывели 223 млн грн в пользу подконтрольных компаний, а затем легализовали за рубежом;

также накануне национализации были списаны долги компаний-нерезидентов перед латвийским AS Privatbank за счет 8,2 млрд грн украинского ПриватБанка. Для сокрытия операции заменили должника на подконтрольную компанию.

Кроме Дубилета, в деле фигурируют его первый заместитель Владимир Яценко, заместитель Людмила Шмальченко и руководители трех департаментов: Елена Бычихина, Надежда Конопкина и Наталья Онищенко.