ВАКС призначив до розгляду "справу Дубілета" про виведення з ПриватБанку 8,4 млрд грн

Фото: gorod.dp.ua

Вищий антикорупційний суд призначив на 25 вересня перше засідання по суті у справі проти шести колишніх топменеджерів ПриватБанку на чолі з колишнім головою правління Олександром Дубілетом. Їх звинувачують у розтраті понад 8,4 млрд грн за день до націоналізації банку в грудні 2016 року, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Обвинувальний акт проти Дубілета та інших підозрюваних передали у ВАКС ще у 2023 році.

Колишній голова ПриватБанку з 2017 року мешкає в Ізраїлі.

Його справа складається з кількох епізодів:

за день до визнання банку неплатоспроможним на підставі підроблених документів з банку вивели 223 млн грн на користь підконтрольних компаній, а потім легалізували їх за кордоном;

також напередодні націоналізації були списані борги компаній-нерезидентів перед латвійським AS Privatbank за рахунок 8,2 млрд грн українського ПриватБанку. Для приховування операції замінили боржника на підконтрольну компанію.

Крім Дубілета у справі фігурують його перший заступник Володимир Яценко, заступниця Людмила Шмальченко і керівники трьох департаментів: Олена Бичихіна, Надія Конопкіна та Наталія Онищенко.