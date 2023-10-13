Валюта дешевеет. Наличные курсы валют

В пятницу, 13 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 3 коп. и составляет 37,38. Курс продаж опустился также на 3 коп. до 38,08 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,3 грн, максимальный – 37,8 грн. Для продажи минимальный курс – 37,76 грн, максимальный – 38,5 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 10 коп. и составил 39,65 грн. Курс продаж упал на 13 коп. до 40,74 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,5 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,15 грн, максимальный – 41,5 грн.

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