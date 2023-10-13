Валюта дешевшає. Готівкові курси валют

У п’ятницю, 13 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, впав на 3 коп. і складає 37,38. Курс продажу опустився також на 3 коп. до 38,08 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,3 грн, максимальний – 37,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,76 грн, максимальний – 38,5 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 10 коп. і склав 39,65 грн. Курс продажу впав на 13 коп. до 40,74 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 38,5 грн, максимальний – 40,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,15 грн, максимальний – 41,5 грн.

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