Валюта дешевеет: сколько стоят доллар и евро в банках

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Каков наличный курс доллара

В среду, 20 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5 коп. и составляет 41,12 грн. Курс продаж снизился на 5 коп. до 41,63 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,6 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,55 грн, максимальный – 41,7 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро опустился на 3 коп. и составляет 43,44 грн. Курс продажи упал на 2 коп. до 44,19 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,5 грн, максимальный – 43,85 грн. Для продажи минимальный курс – 44 грн, а максимальный – 44,5 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого снизился на 2 коп. и составляет 9,79 грн. Курс продаж упал на 1 коп. – 10,35 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет 9,4 грн, максимальный – 10,03 грн. Для продажи минимальный курс – 10,18 грн, а максимальный – 10,5 грн.

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