Валюта дешевшає: скільки коштують долар та євро в банках

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Який готівковий курс долара

У середу, 20 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, впав на 5 коп. і складає 41,12 грн. Курс продажу знизився на 5 коп. до 41,63 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,6 грн, максимальний – 41,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,55 грн, максимальний – 41,7 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро опустився на 3 коп. і становить 43,44 грн. Курс продажу впав на 2 коп. до 44,19 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,5 грн, максимальний – 43,85 грн. Для продажу мінімальний курс – 44 грн, а максимальний – 44,5 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого зменшився на 2 коп. і становить 9,79 грн. Курс продажу впав на 1 коп. – 10,35 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,4 грн, максимальний – 10,03 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,18 грн, а максимальний – 10,5 грн.

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