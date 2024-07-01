Валюта дорожает. Наличные курсы в банках

Курсы доллара и евро в банках повысились

Фото: Spotify.com

В понедельник, 1 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1 коп. и составляет 40,33 грн. Курс продаж увеличился также на 1 коп. — до 40,86 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,7 грн, максимальный – 40,55 грн. Для продажи минимальный курс – 40,73 грн, максимальный – 41,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8 коп. и составляет 43,25 грн. Курс продаж повысился на 7 коп. — до 44,03 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,3 грн, максимальный – 43,65 грн. Для продажи минимальный курс – 43,74 грн, а максимальный – 44,5 грн.

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