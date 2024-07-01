Валюта дорожчає. Готівкові курси в банках

Курси долара та євро в банках підвищились

Фото: Spotify.com

У понеділок, 1 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, виріс на 1 коп. і складає 40,33 грн. Курс продажу збільшився також на 1 коп. — до 40,86 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,7 грн, максимальний – 40,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,73 грн, максимальний – 41,05 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 8 коп. і становить 43,25 грн. Курс продажу підвищився на 7 коп. — до 44,03 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,3 грн, максимальний – 43,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,74 грн, а максимальний – 44,5 грн.

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